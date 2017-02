I likhet med Lightbot så är Kodable en klassiker när det gäller att lära kidsen att koda. I sin enklaste form är det ett spel där det gäller att plocka poäng genom att ge en figur kommandon så att den tar sig igenom en bana. Men Kodable kan växa med uppgiften och har hela kurser som bland annat lär ut javascript.

Ålder: Sex år och uppåt.

Plattform: Android, iOS, Mac, Windows och Webb.

Pris: Gratis, men lektioner och kurser kostar.

I den danska byggklossjättens spel får barnen lära känna roboten EV3RSTORM. Hen befinner sig i en fabrik där det råder stor oordning. Spelaren ska genom logik och superenkel programmering se till att EV3RSTORM får styr på fabrikens produktion. Det gäller att få roboten att flytta sig, skjuta, lyfta och ställa saker på rätt sätt för att pusseluppgifterna ska lösas.

Ålder: Från åtta år.

Plattform: Android och iOS.

Pris: Gratis

Move the Turtle

Utvecklarföretaget Next is Great har en populär långkörare i Move the Turtle. Spelet har två grundlägen: antingen styr barnet en sköldspadda genom banor med hinder genom att använda kommandon (vänster, rakt fram, et cetera). Eller så går det använda det inbyggda grafiska kordspråket till att rita rätt häftig grafik på skärmen. Våra erfarenheter är att även yngre spelare än den rekommenderade åldern kan ha kul med appen.

Ålder: Från sex år.

Plattform: Android och iOS.

Pris: 40 kr

Tips! Kolla även in vår guide till familjebrädspel för iOS och Android.

Foto: Brad Flickinger